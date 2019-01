Nationales Transportministerium gibt Studie über Einführung umweltfreundlicher Elektrobahn in Auftrag

Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport hat eine Studie über die Einführung umweltfreundlicher Elektrobahnen in Auftrag gegeben.



Eine Berichterstattung hierfür veranstaltet das Ressort am Montag am Koreanischen Transportinstitut.



Das Ministerium beauftragte das Transportinstitut mit einer Studie, um für eine eventuelle Einführung umweltfreundlicher Elektrobahnen in Südkorea Beispiele im Ausland, relevante Technologien sowie Systeme zu analysieren und erforderliche gesetzliche Bestimmungen und technische Standards zu ermitteln.



Bei umweltfreundlichen Elektrobahnen handelt es sich Züge, die umweltfreundlich gebaut und betrieben werden. Für ihren Betrieb werden umweltfreundliche Energiequellen genutzt und bei den Bauarbeiten wird der Natur so wenig wie möglich geschadet. Sie werden in Berggebieten und Parks eingesetzt und nutzen Straßen für Autos.