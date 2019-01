Zwei F-35A-Kampfjets treffen Ende März in Südkorea ein

Photo : YONHAP News

Zwei Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35A werden laut Berichten Ende März in Südkorea eintreffen.Südkorea hatte mit der US-Regierung einen Kaufvertrag für 40 F-35A-Kampfjets unterzeichnet. Der erste Kampfjet wurde im vergangenen März in einer Fabrik von Lockheed Martin in Texas ausgeliefert, danach fünf weitere Einheiten.Die sechs Kampfjets wurden nach den Abnahmeprüfungen durch die US- und südkoreanische Regierung bis Ende letzten Jahres auf der US-Luftwaffenbasis Luke in Arizona der Reihe nach der südkoreanischen Luftwaffe übergeben.Die F-35A verfügt über eine Spitzengeschwindigkeit von Mach 1,8. Ihre Einsatzreichweite beträgt 1.093 Kilometer. Wegen ihrer Tarnkappenfunktion gilt der Kampfjet als wichtiges Mittel für die Aufspürung, Verfolgung und Zerstörung feindlicher Raketen.