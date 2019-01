Kim Jong-uns Unterhändler besucht voraussichtlich morgen Washington

Photo : YONHAP News

Kim Yong-chol, Top-Unterhändler des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, wird voraussichtlich morgen Washington besuchen, um ein zweites Nordkorea-USA-Gipfeltreffen vorzubereiten.Wie der KBS-Korrespondent in Peking am Mittwochvormittag berichtete, hätten drei ranghohe nordkoreanische Politiker, darunter der Vizechef der Arbeiterpartei Kim Yong-chol und Vizeaußenministerin Choe Son-hui für 18.25 Uhr am Donnerstag Flüge von Peking nach Washington mit United Airline gebucht.CNN meldete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass sich Kim zwei Tage lang in Washington aufhalten werde. Mit US-Außenminister Mike Pompeo werde Kim über einen Ort und Zeitpunkt eines zweiten bilateralen Gipfels diskutieren.Kim Yong-chol hatte letztes Jahr zum ersten Mal Washington besucht, um das erste Gipfeltreffen zwischen Kim Jong-un und Trump vorzubereiten.