UN gewähren Ausnahmen von Nordkorea-Sanktionen für humanitäre Hilfe

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat vier humanitären Organisationen Ausnahmen von den Nordkorea-Sanktionen gewährt, damit Nordkorea Hilfsgüter geliefert werden.Das dem Sicherheitsrat unterstehende Komitee für Nordkorea-Sanktionen akzeptierte die entsprechenden Anträge des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF), der Eugene Bell Foundation, der kanadischen Hilfsorganisation First Steps und der US-amerikanischen Organisation Christian Friends of Korea (CFK).Es ist das erste Mal im laufenden Jahr, dass die Vereinten Nationen die Gewährung von Ausnahmen von den Nordkorea-Sanktionen offiziell bestätigten.Die UNO genehmigte die Lieferung von Gütern für Tuberkulose-Kliniken im Wert von 590 Millionen Won (524.000 Dollar) durch die UNICEF, darunter neun Ambulanzwagen.Die Eugene Bell Foundation darf Lautsprecher, Mikrofone und Schreibtische nach Nordkorea schicken. Die Organisation unterstützt Tuberkulosepatienten in Nordkorea.First Steps will laut dem Sanktionskomitee rostfreie Büchsen für Sojamilch liefern, CFK Güter für Tuberkulose- und Hepatitispatienten.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob die UNO auch für die von Seoul geplante Lieferung des Grippemedikaments Tamiflu an Nordkorea und einen Besuch von Unternehmern im Industriepark Kaesong eine Ausnahme von den Sanktionen machen wird.