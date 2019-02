Atomunterhändler Chinas und Russlands hoffen auf positive Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels

Photo : YONHAP News

Die Atomunterhändler Chinas und Russlands hoffen auf positive Ergebnisse des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels.Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums am Dienstag, habe sich der Vizeminister Kong Xuanyou am Montag mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Igor Morgulov getroffen. Beide hätten über Themen mit Bezug auf die koreanische Halbinsel gesprochen.Sie hätten die Einschätzung geteilt, dass sich die Situation auf der Halbinsel in eine positive Richtung entwickelt, da die Spannungen durch Kommunikation verringert worden seien.Aufgrund der Feststellung, dass die USA und Nordkorea ihre Probleme auf dem Verhandlungsweg lösen wollten, hofften beide Länder auf eine reibungslose Durchführung des Spitzentreffens und positive Ergebnisse.Die beiden Vize-Außenminister hätten außerdem die Unterstützung ihrer Länder für bessere innerkoreanische Beziehungen bekräftigt.