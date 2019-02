Erwerbstätigenzahl im Januar um 19.000 gestiegen – Arbeitslosenzahl auf 19-Jahreshoch

Photo : KBS News

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Januar nur schwach gewachsen.Währenddessen stieg die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand in einem Januar seit 2010 und die Arbeitslosenzahl auf den höchsten Stand in einem Januar seit 2000.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Januar 26,23 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 19.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der geringste Zuwachs seit dem vergangenen August verbucht.Die Beschäftigungsquote fiel um 0,3 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 59,2 Prozent.Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent, die Erwerbslosenzahl 1,22 Millionen.Während die Erwerbstätigenzahl bei den Menschen in ihren Zwanzigern, Fünfzigern und Sechzigern zunahm, schrumpfte die Zahl bei den Menschen in ihren Dreißigern und Vierzigern.