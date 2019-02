Photo : YONHAP News

Der berühmte US-amerikanische Investor Jim Rogers wird im März Nordkorea besuchen.Nach Angaben eines südkoreanischen Regierungsvertreters am Dienstag lud Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Rogers, den Vorsitzenden von Rogers Holdings, ein. Die US-Regierung habe seinen Nordkorea-Besuch bereits genehmigt.Hinter der Einladung des Investors im Vorfeld des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels wird die Entschlossenheit Nordkoreas für die Wirtschaftsöffnung vermutet. Die Einladung wird auch als indirekte Forderung verstanden, im Gegenzug für seine Maßnahmen zur Denuklearisierung die Wirtschaftssanktionen gegen das Land zu lockern.Rogers gilt als einer der drei größten Investoren der Welt. Er hatte bereits zuvor großes Interesse an Investitionen in Nordkorea gezeigt.