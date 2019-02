Börse kann dritten Tag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,5 Prozent auf 2.201,48 Zähler. Grund für den Anstieg war erneut Optimismus für die Handelsgespräche zwischen den USA und China.Laut Analysten habe der Kospi zugelegt, nachdem die US-Börsen am Vortag im Plus geschlossen hatten. US-Präsident Donald Trump hatte darauf hingewiesen, dass die Frist für die Gespräche mit China verlängert werden könne.Es gebe große Hoffnung auf nachlassende Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.