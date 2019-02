Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben keine Eile mit Nordkoreas Denuklearisierung.Solange es keine weiteren Nuklearversuche gebe, habe er keine Eile. Neue Tests würden hingegen für eine andere Situation sorgen, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus vor Reportern.Sein endgültiges Ziel sei es, Nordkoreas Denuklearisierung mitzuerleben.Der US-Präsident hatte sich bereits letzte Woche ähnlich geäußert, als er sagte, für den Moment damit zufrieden zu sein, dass es keine weiteren Nukleartests gebe.Trump will am kommenden Mittwoch und Donnerstag in Hanoi mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un über die Abschaffung des nordkoreanischen Atomprogramms und Angebote der USA hierfür sprechen.