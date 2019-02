Nordkoreas Unterhändler wird Mittwoch in Hanoi erwartet

Photo : KBS News

Nordkoreas Sonderbeauftragter für US-Angelegenheiten, Kim Hyok-chol, wird voraussichtlich am Mittwoch in Hanoi eintreffen.Es wurde bestätigt, dass die nordkoreanische Delegation für Verhandlungen über die Tagesordnung des bevorstehenden Nordkorea-USA-Gipfels einen Flug von Peking nach Hanoi für Mittwochnachmittag buchte. Das Flugzeug wird am späten Abend in Hanoi landen.Zur Delegation zählen auch Choe Kang-il, der kommissarische Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium, und Kim Song-hye, eine leitende Funktionärin der Abteilung für die Einheitsfront der Arbeiterpartei.Alex Wong, ein für Nordkorea zuständiger leitender Beamter des US-Außenministeriums, traf am Dienstag in Hanoi ein. Daher wird erwartet, dass am Donnerstag Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA beginnen würden.Unterdessen teilte das US-Außenministerium mit, dass Stephen Biegun, der Chefunterhändler für Verhandlungen über die Gipfelthemen, am Dienstag (Ortszeit) nach Hanoi aufgebrochen sei. Der Sondergesandte werde Vorbereitungen für den Gipfel in der kommenden Woche fortsetzen, sagte ein Sprecher.Die Verhandlungen über Protokollfragen laufen unterdessen. Wie verlautete, habe sich die nordkoreanische Delegation skeptisch über das Nationale Tagungszentrum geäußert, das eigentlich als Schauplatz des Spitzentreffens infrage kam. Grund sei, dass das Zentrum von der Unterkunft weit entfernt sei.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Hotel Sofitel Legend Metropole unterkommen wird. Der nordkoreanische Protokollchef Kim Chang-son besuchte seit seiner Ankunft in Hanoi das Hotel viermal.Zudem gilt es als denkbar, dass das Opernhaus als Tagungsstätte oder für ein Bankett genutzt wird. KBS stellte fest, dass eine dort im Gipfel-Zeitraum geplante Aufführung abgesagt wurde.