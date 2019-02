Präsident Moon: Frieden auf koreanischer Halbinsel trägt zum Wohlstand in Asien bei

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Moon Jae-in wird die Verankerung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel zum Frieden und Wohlstand in ganz Asien beitragen.Das schrieb Moon in einem Beitrag in der Mittwochsausgabe der indischen Tageszeitung „Times of India“ anlässlich des für Donnerstag und Freitag vorgesehenen Staatsbesuchs von Indiens Premierminister Narendra Modi in Südkorea. Er glaube, dass der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel nach dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel in einer Woche zügig verlaufen werde.Moon schrieb, dass Indien seit langem den Frieden auf der koreanischen Halbinsel unterstützt und Hilfe geleistet habe. Indien habe während des Koreakriegs Truppen für die medizinische Unterstützung und zur Überwachung von Gefangenen geschickt. Jüngst habe das Land die Politik der südkoreanischen Regierung zur koreanischen Halbinsel aktiv unterstützt.Weiter hieß es, dass dieses Jahr für Südkorea und Indien ein bedeutungsvolles Jahr sei. Indien feiere den 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi, Südkorea das 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea.Beide Länder hätten unter der Kolonialherrschaft gelitten, jedoch mit der Kraft der Bürger die Unabhängigkeit erzielt. Seitdem hätten sie die wirtschaftliche Entwicklung und Demokratisierung so rasch erzielt, dass die Welt überrascht worden sei. Er glaube, dass künftig eine Ära Asiens eröffnet werde, in dessen Zentrum beide Länder stehen würden, schrieb Moon weiter.