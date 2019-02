Internationales Hotel in chinesischer Grenzstadt nimmt keine Buchungen mehr an - Anzeichen für Zugfahrt Kims nach Hanoi

In einer chinesischen Grenzstadt zu Nordkorea sind Anzeichen beobachtet worden, die Spekulationen über eine eventuelle Zugfahrt von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Vietnam für den zweiten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump Nahrung geben.



Wie verlautete, nehme das Zhonglian Hotel in Dandong plötzlich keine Buchungen mehr an und fordere die Gäste zum Verlassen des Hotels auf.



Von Zimmern des Hotels aus ist zu sehen, wie Züge aus Nordkorea vorbeifahren. Das Hotel nahm auch in der Vergangenheit keine Gäste auf und nahm keine Buchungen an, wenn ein Sonderzug von Kim Jong-un nach China kam.



Die Eisenbahnstrecke von Pjöngjang bis Hanoi, dem Schauplatz des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels, beträgt über 4.000 Kilometer. Eine Zugfahrt dauert etwa drei Tage, daher muss Kims Sonderzug spätestens am 23. Februar die Grenze zu China überqueren.



Wegen Schwierigkeiten bei der Kontrolle gelten jedoch andere Szenarien weiter als denkbar, nach denen Kim direkt nach Hanoi fliegt oder nur auf einem Teil der Route mit dem Zug fährt.