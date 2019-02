Staatspräsident Moon betont führende Rolle bei Schaffung neuer Ordnung auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat die führende Rolle Südkoreas bei der Schaffung einer neuen Ordnung auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Bei der Sitzung mit seinen Chefsekretären sagte Moon, sollte sich die Wirtschaft Nordkoreas öffnen, werde sich das internationale Kapital beteiligen. Dann sollte Südkorea es nicht verpassen, die Initiative zu ergreifen.Moon sagte weiter, im Mittelpunkt der Geschichte auf dem Weg zu Wirtschaftsentwicklung und Gedeihen werde sich Seoul auf die neue Ordnung in Korea führend vorbereiten.Das Präsidialamt teilte diesbezüglich mit, beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel bestehe die Möglichkeit einer Erklärung des Kriegsendes. Seoul heiße jede Form der Erklärung des Kriegsendes willkommen, sollte sie der Beschleunigung der Denuklearisierung dienen.Eine Erklärung des Kriegsendes durch die USA und Nordkorea sei nach Auffassung der Seouler Regierung ebenfalls ausreichend, da diese lediglich einen politischen Charakter besitze. An der Verhandlung über den Abschluss des Friedensabkommens müssten sich jedoch alle relevanten Staaten beteiligen, so das Präsidialamt weiter.