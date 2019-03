Nordkoreanische Botschaft in Spanien überfallen

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Botschaft in Spanien ist, wie erst jetzt bekannt wurde, letzte Woche überfallen worden.Laut der Nachrichtenagentur Reuters und der spanischen Internetzeitung „El Confidencial“ am Mittwoch (Ortszeit) betrat eine Gruppe von bislang unbekannten Personen am 22. Februar das Botschaftsgebäude in Madrid.Die Gruppe fesselte die Botschaftsmitarbeiter und durchsuchte das Gebäude. Die Räuber hielten sich dort über vier Stunden lang auf und verließen das Gebäude mit einigen Computern.Eine Mitarbeiterin schaffte es laut „El Confidencial“, sich zu befreien und aus dem Gebäude zu flüchten. Ein Nachbar hörte ihren Hilfeschrei und rief die Polizei an.Die spanische Polizei ermittelt in alle Richtungen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen gewöhnlichen Raubüberfall handelte. Das Botschaftspersonal wird dazu befragt, welche Daten auf den gestohlenen Computern gespeichert sind.Spanien hatte im September 2017 aus Protest gegen Nordkoreas Atom- und Raketentests den damaligen Botschafter Kim Hyok-chol ausgewiesen. Derzeit ist nach offiziellen Angaben ein Handelsattaché der einzige Diplomat in der Botschaft.