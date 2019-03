Geothermiekraftwerk löste laut Untersuchung Erdbeben 2017 in Pohang aus

Photo : YONHAP News

Ein Untersuchungsteam der Regierung ist zu dem Schluss gekommen, dass ein nahe gelegenes Geothermiekraftwerk das schwere Erdbeben im Jahr 2017 in Pohang ausgelöst habe.Nach dem Erdbeben der Stärke 5,4 am 15. November 2017 war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, ob ein Geothermiekraftwerk in der Umgebung im Spiel gewesen sei. Es könnte eine Verwerfung verstärkt haben, dass Löcher tief in die Erde gebohrt und Wasser zugeleitet wurde, hieß es.Das Team aus in- und ausländischen Experten veröffentlichte am Mittwoch nach einer einjährigen Untersuchung Ergebnisse, die diese Vermutung bestätigen.Bei der Erdbohrung und der Wasserzufuhr habe sich Druck aufgebaut. Dies habe nacheinander kleine Beben ausgelöst. Diese hätten sich im Lauf der Zeit verstärkt und zum schweren Erdbeben am 15. November geführt, hieß es.Das Team ging davon aus, dass das Erdbeben in einer anderen Verwerfungszone unter dem Kraftwerk als der bereits bekannten Yangsan Verwerfung entstanden sei.