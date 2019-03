Sänger Jung Joon-young in Sexvideo-Skandal verhaftet

Photo : YONHAP News

Der Sänger Jung Joon-young ist in einem Skandal um Sexvideos verhaftet worden.Er soll Sex-Aufnahmen mit Freunden in einem Chatraum geteilt haben.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen den Sänger, da sich die meisten Vorwürfe gegen ihn als wahr herausgestellt hätten und die Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln bestehe.Jung soll in mindestens zehn Fällen Frauen beim Sex mit ihm gefilmt und die Aufnahmen in einem Chatraum mit Sängerkollegen geteilt haben. Unter ihnen befand sich auch das Big Bang-Mitglied Seungri, dessen Nachtklub Burning Sun der Ausgangspunkt von Ermittlungen in einem Sex- und Drogenskandal ist.Jung selbst hatte zuvor am Donnerstag in einer gerichtlichen Vernehmung alle Vorwürfe gestanden.Das Gericht erließ außerdem einen Haftbefehl gegen einen weiteren Beschuldigten, der die Videos ebenfalls geteilt haben soll. Der Antrag auf Haftbefehl gegen zwei weitere Personen wurde abgelehnt.