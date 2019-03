Südkorea und Deutschland sprechen über wirtschaftliche Zusammenarbeit

Photo : KBS News

Südkorea und Deutschland haben über die wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Donnerstag mit, dass der Generaldirektor für bilaterale Wirtschaftsangelegenheiten, Kim Hee-sang, und der Unterabteilungsleiter für Außenwirtschaftspolitik im deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Andreas Nicolin, in Berlin ein Gespräch geführt hätten.Kim habe um Interesse und Unterstützung gebeten, damit wegen der Entscheidung der Europäischen Union für die Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte kein Hindernis für gegenseitig vorteilhafte Entwicklungen im Handel zwischen Südkorea und der Union entstehe.Er habe außerdem wegen des EU-Austritts Großbritanniens um eine besondere Kooperation Deutschlands gebeten, damit keine negativen Einflüsse auf den bilateralen Handel und die Investitionen zwischen Südkorea und europäischen Ländern einschließlich Deutschlands entstehen würden, hieß es.Beide Seiten diskutierten außerdem über die Kooperation für den Austausch von jungen Arbeitskräften und für Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen.