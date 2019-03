Schwedische Botschaft in Pjöngjang hält Raum für US-Verbindungsbüro frei

Photo : YONHAP News

Die schwedische Botschaft in Pjöngjang hält laut Berichten seit Jahren einen Raum frei, in dem die USA ein Verbindungsbüro einrichten könnten.Das berichtete Eric Talmadge von Associated Press am Montag, nachdem ihm eine Besichtigung des Raumes ermöglicht worden war.Der Raum werde seit dem Abschluss eines Abkommens von 1995 freigehalten, nach dem Schweden die konsularischen Interessen der USA in Nordkorea vertritt.Zuletzt gab es Spekulationen über die Einrichtung von Verbindungsbüros, nachdem die USA diese Idee vor dem Spitzentreffen in Singapur im letzten Jahr ins Spiel gebracht hatten.Auch beim zweiten Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi im letzten Monat hatten sich beide wohlwollend über das Vorhaben geäußert. Jedoch ging der Gipfel ohne Einigung zu Ende.In dem Raum in der schwedischen Botschaft, in dem einmal ein Verbindungsbüro, eingerichtet werden könnte, habe eine Ausgabe der Pyongyang Times aus der Zeit gelegen, als Bill Clinton US-Präsident war. Auch hätten dort neuere Ausgaben gelegen, auf denen Fotos der amtierenden Führer zu sehen gewesen seien.