Deutschlands Ex-Außenminister Gabriel besucht Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der frühere deutsche Außenminister besucht anscheinend privat Nordkorea.Sigmar Gabriel sei am Montag in Pjöngjang eingetroffen und mit dem Vizevorsitzenden des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der Arbeiterpartei Ri Su-yong zusammengekommen, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Details des Gesprächs wurden nicht bekannt. Gabriel soll laut KCNA ein Geschenk an Machthaber Kim Jong-un überreicht haben.Gabriel twitterte letzte Woche, dass er sich durch eine Nordkoreareise selbst einen Eindruck vom Land machen wolle. Er soll seine Reise als privat deklariert haben.Unterdessen berichtete dpa, dass Bundesaußenminister Heiko Maas nichts gegen die Nordkorea-Reise seines Vorgängers habe. Jeder Abgeordnete entscheide selbst, was er tue und was er nicht tue, sagte der SPD-Politiker am Montag in einem Interview des Fernsehsenders n-tv.Der US-amerikanische Sender "Radio Free Asia" berichtete außerdem, dass eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten einen Besuch in Nordkorea im Mai vorantreibe.