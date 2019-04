Börse schließt 13. Tag in Folge fester

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat den 13. Tag in Folge fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,26 Prozent auf 2.248,63 Zähler.Insbesondere ausländische Anleger hätten seit Ende letzten Monats wegen nachgelassener Sorgen über einen Abschwung der Weltwirtschaft ihre Käufe fortgesetzt, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.Der Technologie-Index Kosdaq verlor 0,23 Prozent auf 765,02 Punkte.Die nationale Währung Won verlor gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.135,7 Won gehandelt, nach 1.133,1 Won am Montag.