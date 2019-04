BTS und IPCC-Chef auf TIME-Liste der 100 einflussreichsten Personen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS und der Vorsitzende des Weltklimarats Lee Hoe-sung stehen auf der TIME-Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt 2019.BTS wurden in der Kategorie der Künstler in die Liste aufgenommen. Die amerikanische Pop-Sängerin Halsey schrieb über die Gruppe, es handele sich um sieben erstaunliche junge Männer, die davon überzeugt seien, dass Musik stärker als Sprachbarrieren sei.Lee Hoe-sung, der Vorsitzende des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), wurde in der Kategorie Führer neben US-Präsident Donald Trump und der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf die Liste gesetzt.Lee leitet seit 2015 den IPCC, der vor allem für die Vorlage von Berichten über den Klimawandel zuständig ist.Sandra Oh, eine kanadische Schauspielerin koreanischer Abstammung, wurde in der Kategorie Pioniere in die Liste aufgenommen.