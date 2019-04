Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,02 Prozent auf 2.216,65 Zähler.Die Anleger hätten sich wegen fehlender Impulse und der Schließung der US-Börse an den Osterfeiertagen zurückgehalten, auch blieben sie vor der Bekanntgabe der Ergebnisse führender Unternehmen vorsichtig, sagte Lee Jae-sung von Samsung Securities.