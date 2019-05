Kultur Koreanisches Filmfestival BiFan in Programm Phantastic 7 von Filmfestspielen von Cannes gewählt

Das Bucheon International Fantastic Film Festival (BiFan) ist in das Programm „Phantastic 7“ der Internationalen Filmfestspiele von Cannes gewählt worden.



Die Veranstalter gaben bekannt, dass das BiFan neben sechs weiteren Filmfestivals wie dem Sitges International Film Festival und dem Toronto International Film Festival in das dieses Jahr eingeführte Programm aufgenommen worden sei.



Das Programm dient dazu, für die Entwicklung von Genrefilmen Filmfestivals für Fantasyfilme in der Welt auszuwählen und fördern. Die gewählten Filmschauen können auf dem Filmmarket von Cannes ihre Projekte vorstellen und um globale Ko-Produktionen und Investitionen werben.