Wissenschaft Koreanische Forscher wollen Transplantate in Schweinen züchten

Koreanische Forscher wollen Transplantate im Körper von Schweinen züchten.



Ein Forschungszentrum an der Konkuk Universität teilte mit, dass eine Forschung zur Herstellung von Transplantatgewebe und Organen im Körper von Schweinen jüngst von der Institutionellen Prüfungskommission der Universität, einem Ethikkomitee, gebilligt worden sei.



Bei der Forschung sollen induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) des Menschen in einen frühen Embryo einer befruchteten Eizelle eines Schweins eingesetzt werden. Der Embryo soll in eine Sau transplantiert werden, damit im Körper der Ferkel feste Organe wie Leber und Nieren gezüchtet werden können, die beim Menschen transplantiert werden können.



Sollte die Forschung in Südkorea durchgeführt werden, wird es die erster ihrer Art weltweit sein.



Das Forschungsteam erwartet, dass gleichzeitig auch die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen schwer heilbare Krankheiten möglich sein wird, sollte die Forschung erfolgreich durchgeführt werden. Das Team geht davon aus, dass die Forschung nicht gegen das aktuelle Gesetz zur Lebensethik verstoße.