Südkorea bei Regierungsunterstützung für F&E bei Unternehmen auf Platz fünf

Photo : YONHAP News

Südkorea rangiert bei der Regierungsunterstützung für die Forschung und Entwicklung bei Unternehmen auf Platz fünf unter den wichtigen Ländern.Das ergab ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Wissenschaft und IKT steht in dem Bericht, dass die Zuschüsse der südkoreanischen Regierung für Forschung und Entwicklung bei Unternehmen mit Stand von 2016 0,27 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.Damit liegt Südkorea an fünfter Stelle unter 45 untersuchten Ländern. Spitzenreiter ist Russland mit 0,49 Prozent, gefolgt von Frankreich (0,42 Prozent), Belgien (0,4 Prozent) und Irland (0,29 Prozent).Die OECD baute im vergangenen November eine Datenbank für Informationen über Steuervergünstigungen von Regierungen und Sätze der Steuerzuschüsse für die Forschung und Entwicklung auf. Auf dieser Grundlage wurden Steuervorteile in den einzelnen Ländern für die Innovation in Forschung und Entwicklung untersucht. Demnach bieten 30 der 36 OECD-Mitglieder neben einer direkten Finanzhilfe Steuervergünstigungen an.