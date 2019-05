Sport Südkorea wurde Gesamtsieger bei Frauen und Männern bei Taekwondo-WM

Südkorea hat bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften das zweite Mal in Folge den Titel des Gesamtsiegers sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern errungen.



Bei der am Sonntag (Ortszeit) in Manchester beendeten Taekwondo-WM 2019 gewann Südkorea zwei Gold- und eine Bronzemedaille in den Wettbewerben bei den Männern. Mit insgesamt 315 Punkten wurde das Land Gesamtsieger.



Die südkoreanischen Athletinnen holten zwei Gold- und eine Silbermedaille. Sie verteidigten mit 320 Punkten den Gesamtsiegertitel.



Jang Jun, der in der Gewichtsklasse bis 58 Kilo bei den Männern Gold gewann, wurde zum besten Athleten gekürt.