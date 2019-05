Moon gratuliert Joko Widodo zur Wiederwahl in Indonesien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Joko Widodo zu seiner Wiederwahl als Präsident Indonesiens gratuliert.Moon habe in einem Telefongespräch mit dem indonesischen Präsidenten am Mittwoch zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert, teilte der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Han Jung-woo, mit.Moon sagte, dass Widodos Wiederwahl die Erfolge seiner Politik in den letzten fünf Jahren widerspiegele. Die Indonesier würden dank der bürgernahen und inklusiven Führung des Präsidenten ein noch glücklicheres und reicheres Leben führen.Widodo äußerte die Hoffnung, dass sich die spezielle strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern weiter entwickeln werde.Beide Staatschefs stellten auch fest, dass beide Länder im Wirtschaftsbereich eng kooperieren.Moon wies darauf hin, dass Indonesien das erste Mitgliedsland des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN ist, das er nach dem Amtsantritt besuchte. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, mit Widodo weiterhin eng zu kommunizieren und die spezielle strategische Partnerschaft zwischen beiden Staaten weiter zu entwickeln.Joko Widodo hatte bei der Präsidentschaftswahl am 17. April gesiegt. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Ergebnis kam er auf 55,5 Prozent der Stimmen.