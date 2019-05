US-Präsident Trump hat weiterhin Vertrauen in Nordkoreas Machthaber

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben weiterhin Vertrauen in den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un.Er sei wegen Nordkoreas jüngster Raketenstarts nicht besorgt und vertraue weiterhin darauf, dass Kim an seinem Versprechen der Denuklearisierung festhält.Auf dem sozialen Netzwerk Twitter schrieb Trump während seines Besuchs in Japan, dass Nordkorea einige kleine Waffen abgeschossen habe. Dies habe einige seiner Leute und andere beunruhigt, ihn jedoch nicht.Tags zuvor hatte der US-amerikanische Sicherheitsberater John Bolton gegenüber Reportern gesagt, es gebe keinen Zweifel, dass Nordkorea mit seinen Raketentests gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen habe.Trump reagierte im selben Tweet außerdem auf Nordkoreas Kritik an einer Bemerkung des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden. Er habe schmunzeln müssen, als Kim Biden als Person mit niedrigem Intelligenzquotienten bezeichnete. Vielleicht sende dies ein Signal an ihn aus, schrieb der US-Präsident weiter.