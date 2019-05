Weißes Haus: Trump hat Vertrauen in nordkoreanischen Machthaber

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Weißen Hauses hat US-Präsident Donald Trump Vertrauen in den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un.Trump habe das Gefühl, trotz der Raketenstarts Anfang des Monats noch immer ein gutes Verhältnis zu Kim zu haben. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders am Sonntag im Program Meet the Press des Fernsehsenders NBC.Trump habe das gute Gefühl, dass Kim bei seinem Versprechen bleibe und sich in Richtung einer Denuklearisierung bewege. Die Raketenstarts würden Trump nicht stören, da er darauf konzentriert sei, an seinem sehr guten Verhältnis zu Kim festzuhalten, sagte die Sprecherin weiter.Sanders begleitet den US-Präsidenten zurzeit bei dessen Besuch in Japan. Trump hatte zuvor am Sonntag auf dem sozialen Netzwerk Twitter geschrieben, dass Nordkorea "einige kleine Waffen" abgefeuert habe. Er sei wegen der Starts aber nicht beunruhigt.