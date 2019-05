Trump erwartet positive Entwicklung der Beziehungen zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump geht offenbar von einer positiven Entwicklung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA aus.Beim Gipfelgespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe in Tokio sagte Trump, trotz des Raketenstarts Anfang Mai hätten beide Länder Respekt füreinander. Künftig werde es viele positive Ereignisse geben, hieß es.Der US-Präsident sagte weiter, Nordkoreas Machthaber sei sich der Wichtigkeit der Abschaffung des Atomprogramms bewusst. Sollte das kommunistische Land die Denuklearisierung nicht beschleunigen, würden die Sanktionen gegen das Land so bleiben wie jetzt.Der japanische Ministerpräsident betonte, in der nordkoreanischen Frage vertrete die Regierung in Tokio eine Position, die mit der Washingtons vollständig übereinstimme. Zudem bekräftigte Abe seine Bereitschaft, mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un für ein Gipfelgespräch zusammenzukommen.