IOC begrüßt Nordkoreas Absicht für Bildung gesamtkoreanischer Teams für Olympia 2020

Photo : YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Nordkoreas Absicht begrüßt, für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio gesamtkoreanische Teams zu bilden.Die entsprechende Absicht hatte der nordkoreanische Vizesportminister Won Kil-u bekundet.Ein IOC-Vertreter sagte dem US-amerikanischen Radio Free Asia am Dienstag, er freue sich, dass der Dialog der koreanischen olympischen Komitees offenbar in Gang komme.Das IOC habe mit beiden Koreas direkt über die Bildung einer gemeinsamen Olympia-Mannschaft gesprochen.Won hatte am Dienstag im chinesischen Fernsehen die Pläne bekräftigt. Ein gemeinsames Team stehe im Einklang mit dem Wunsch der Menschen in beiden Koreas und hielte den Geist der Spiele aufrecht.Won hatte im vergangenen November mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Roh Tae-kan über das Vorhaben diskutiert. Damals war vereinbart worden, auf verschiedene Weise für die Sommerspiele 2020 zu kooperieren.