„France Football“ wählt Son Heung-min in Top-Elf der Champions League

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur ist von einer französischen Fußball-Zeitschrift unter die elf besten Spieler der Champions League 2018/19 gewählt worden.„France Football“, Veranstalter des Preises „Ballon d´Or“, veröffentlichte die Liste am Dienstag (Ortszeit).Son wurde als Sturmspitze nominiert. Ihm zur Seite stehen Lionel Messi vom FC Barcelona und Sadio Mane vom FC Liverpool.Son erzielte in dieser Saison in der höchsten europäischen Spielklasse vier Treffer. Im zweiten Viertelfinalspiel gegen Manchester City gelangen ihm zwei Tore.In der Top-Elf stehen fünf Spieler des Titelträgers FC Liverpool, darunter Torwart Alisson Becker. Son steht als einziger Spieler des Finalisten Tottenham Hotspur auf der Liste.