Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der FIFA U-20-WM nach einem 1:0-Sieg über Japan das Viertelfinale erreicht.Stürmer Oh Se-hun erzielte am Dienstag im polnischen Lublin den einzigen Treffer des Spiels.Südkorea ist damit der einzige asiatische Vertreter in der Runde der letzten Acht. Zuletzt hatte die U20-Auswahl 2013 im WM-Viertelfinale gestanden.Gegen Senegal will die Mannschaft erstmals seit 1983 ins Halbfinale vorstoßen.Die Partie in Bielsko-Biala findet am Sonntag um 3.30 Uhr koreanischer Zeit statt.