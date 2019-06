Präsident Moon kommt mit Spitzentreffen mit norwegischer Ministerpräsidenten zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird heute mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.Dabei soll auch über die bilaterale Zusammenarbeit in der Wasserstoffwirtschaft gesprochen werden. Norwegen ist ein führendes Land auf diesem Gebiet. Die südkoreanische Regierung hatte jüngst beschlossen, diesen Bereich intensiv fördern zu wollen.Moon will offenbar auch eine Vertiefung der Zusammenarbeit im Schiffbau sowie in der Arktis vorschlagen.Zum Ende ihres Gesprächs werden Moon und Solberg eine Reihe von Abkommen und Vorverträgen unterzeichnen. Im Anschluss daran ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.Am Mittwoch hatte Moon am Oslo Forum teilgenommen und eine baldige Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den USA und Nordkorea gefordert.