Innerkoreanisches Seoul weiter im Gespräch mit WFP über Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea

Die südkoreanische Regierung diskutiert weiter mit einer internationalen Organisation über Pläne für die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea.



Die Überprüfung der Nahrungsmittelhilfe durch das Welternährungsprogramm (WFP) werde fortgesetzt, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums Lee Sang-min am Montag vor der Presse. Diskussionen auf Arbeitsebene würden weiterhin stattfinden.



Die Regierung hatte Anfang Mai offiziell ihre Absicht bekannt gegeben, Nordkorea mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Seitdem hörte sie öffentliche Meinungen an und überprüfte Details wie Zeitpunkt, Volumen und Methode. Bisher wurden jedoch keine konkreten Pläne vorgelegt.



Vereinigungsminister Kim Yeon-chul erwähnte in einem KBS-Programm am 9. Juni, dass WFP-Exekutivdirektor David Beasley Südkorea um die Beteiligung an der Nordkorea-Hilfe gebeten habe. Die Angelegenheit werde überprüft, hieß es.