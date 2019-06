Wirtschaft Kospi-Index schließt erneut im Minus

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag im Minus geschlossen.



Der Kospi verlor 0,22 Prozent auf 2.090,73 Zähler. Die Investoren blieben vor der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche und dem G20-Gipfel in diesem Monat zurückhaltend.



Investoren würden die Fed-Sitzung am Mittwoch abwarten, um Anhaltspunkte für mögliche Zinssenkungen in diesem Jahr zu bekommen, sagte Suh Sang-young von Kiwoom Securities.