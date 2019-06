Wirtschaft Regierung will im Sommer progressive Stromtarife lockern

Die Regierung will im Sommer ihre progressiven Stromtarife lockern.



Das teilte ein Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich mit Änderungen der Stromgebühren im Sommer beschäftigt, gegenüber KBS mit.



Mit der Maßnahme sollen die privaten Haushalte in den besonders heißen und schwülen Monaten Juli und August entlastet werden. In dieser Zeit werden Klimaanlagen und Ventilatoren besonders intensiv genutzt.



Von der geplanten Maßnahme würden 16,3 Millionen Haushalte profitieren. Deren monatliche Stromrechnung würde im Sommer um bis zu rund 10.000 Won oder etwa acht Dollar niedriger ausfallen.