Nordkoreanischer Sportminister reist in die Schweiz

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Sportminister Kim Il-guk ist am Donnerstag zu einem Besuch in der Schweiz aufgebrochen.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Kim wird voraussichtlich an der 134. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) teilnehmen, die vom 24. bis 26. Juni in Lausanne stattfindet.Bei der Versammlung soll über neue IOC-Mitglieder abgestimmt werden. Zu den Nominierten zählt auch Lee Ki-heung, der Vorsitzende des südkoreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC). Sollte Lee als IOC-Mitglied gewählt werden, wird Südkorea zwei IOC-Mitglieder haben.Aus Nordkorea gibt es derzeit kein IOC-Mitglied. Sein letztes IOC-Mitglied Chang Ung trat letztes Jahr in den Ruhestand.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob beide Koreas anlässlich ihrer Kontakte bei der IOC-Sitzung Fortschritte bei den Diskussionen über Details in Bezug auf den gemeinsamen Einmarsch und die Bildung gesamtkoreanischer Teams bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio erzielen könnten. Darauf hatten sich beide Seiten bei den Sportgesprächen im November und Dezember geeinigt.