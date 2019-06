Hitzewarnung für Seoul am Dienstag

Photo : YONHAP News

Am Dienstag wird für Seoul zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Warnung vor einer Hitzewelle gelten.Das kündigte das Wetteramt am Montagvormittag an. Um elf Uhr des Dienstags werde eine Hitzewarnung für Seoul, mehrere Städte in der Provinz Gyeonggi wie Gwacheon und Suwon sowie einige Orte in der Provinz Gangwon wie Wonju in Kraft treten.Zuvor hatte am 24. Mai eine Warnung vor einer Hitzewelle in Seoul gegolten.Mit Stand von elf Uhr des heutigen Montags gilt für mehrere Orte im Lande eine Hitzewarnung. Dazu zählen unter anderem Gapyeong und Gwangju in Gyeonggi, Daegu sowie Gumi und Yeongcheon in der Provinz Nord-Gyeongsang.Eine Warnung vor einer Hitzewelle (heat wave advisory) gilt, wenn erwartet wird, dass mindestens an zwei Tagen in Folge die Tageshöchsttemperatur 33 Grad übertreffen wird.