Regierungsvertreter: DMZ-Besuch von Trump wird überprüft

Photo : KBS News

Ein Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas wird immer wahrscheinlicher.Ein solcher Besuch werde überprüft, sagte ein südkoreanischer Regierungsvertreter. Es ist das erste Mal, dass die Regierung in Seoul die Möglichkeit eines DMZ-Besuchs von Trump einräumte.Die Regierungen Südkoreas und der USA würden derzeit über die Angelegenheit diskutieren.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte jedoch, dass kein Gipfeltreffen zwischen beiden Koreas und den USA während der Südkorea-Visite von Präsident Trump geplant sei.Sollte Trumps DMZ-Besuch zustande kommen, wird er als erster US-Präsident seit dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in das innerkoreanische Grenzgebiet besuchen.Trump wird am Samstag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Südkorea erwartet.