Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,22 Prozent auf 2.121,64 Zähler.Laut Analysten blieben die Anleger vor den Gesprächen zwischen den USA und China in dieser Woche vorsichtig.Manche Anleger hätten Aktien in der Hoffnung auf einen erfolgreichen USA-China-Gipfel gekauft, eine größere Zahl der Anleger habe jedoch Gewinne mitgenommen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.