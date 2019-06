Trump wird Nordkoreas Machthaber nicht an diesem Wochenende treffen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nach eigenen Angaben an diesem Wochenende nicht treffen.Jedoch könne er "in anderer Form" zu ihm sprechen, sagte Trump laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch beim Verlassen des Weißen Hauses, als er sich auf den Weg nach Japan machte.In Osaka wird er am G20-Gipfel teilnehmen und im Anschluss daran am Samstag nach Südkorea kommen.Er werde viele Menschen treffen und könnte in anderer Form zu Kim sprechen, hieß es. Um welche Form es sich handeln könnte, sagte er jedoch nicht.