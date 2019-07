Sohn von ehemaligem Außenminister will sich in Nordkorea niederlassen

Photo : YONHAP News

Ein Sohn eines ehemaligen Außenministers hat laut Berichten in Nordkorea eine Niederlassungserlaubnis beantragt.Die nordkoreanische Propaganda-Website Uriminzokkiri berichtete am Sonntag, dass Choe In-guk, zweitältester Sohn von Ryu Mi-yong, am Samstag in Pjöngjang eingetroffen sei.Die mittlerweile verstorbene Ryu war Vorsitzende des Zentralkomitees der Chondoistischen Chongu-Partei. Sie war mit ihrem Ehemann Choe Tok-sin, der in den 1960er Jahren südkoreanischer Außenminister war, 1976 in die USA emigriert. 1986 gingen sie in den Norden und ließen ihre beiden Söhne und drei Töchter in Südkorea zurück.Choe habe bei der Ankunft am Flughafen von Pjöngjang gesagt, er wolle sein Leben gemäß dem Wunsch seiner verstorbenen Eltern der Verwirklichung der Vereinigung beider Koreas widmen.Der 73-Jährige hatte von der südkoreanischen Regierung keine Genehmigung für seine Reise eingeholt.