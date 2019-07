Studie: Erderwärmung von 2,4 Grad erhöht Gefahr von Gletscherschmelze auf 50 Prozent

Photo : KBS News

Die Erderwärmung von 2,4 Grad verglichen mit der vorindustriellen Zeit wird laut einer Studie die Wahrscheinlichkeit der vollständigen Schmelze des Meereises am Nordpol auf 50 Prozent erhöhen.Das teilte das Zentrum für Klimaphysik des südkoreanischen Instituts für Grundlagenwissenschaft (IBS) mit. Das Zentrum habe mit einem internationalen Forschungsteam eine neue statistische Methode entwickelt und diese für eine neue Untersuchung angewendet.Nach der neuen Methode beträgt die Wahrscheinlichkeit der vollständigen Schmelze des arktischen Meereises im September mindestens sechs Prozent, sollte die Erdtemperatur 1,5 Grad über dem Niveau vor der Industriellen Revolution liegen.Bei einer Erderwärmung von zwei Grad steigt die Wahrscheinlichkeit auf 28 Prozent, im Falle von 2,4 Grad auf 50 Prozent.Die Gletscher am Nordpol beginnen in jedem September schnell zu schmelzen.Die Forscher sagten aufgrund des Prognosemodells, dass neue internationale Kriterien erforderlich seien, die über die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens hinausgehen würden. In dem Abkommen wurden Bemühungen um die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad vereinbart.Die Studienergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht.