Moon warnt Japan wegen Exportrestriktionen gegen Südkorea

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat Japan wegen dessen Exportrestriktionen gegen Südkorea gewarnt.Bei der Sitzung mit seinen Chefsekretären sagte Moon in Bezug auf die Maßnahme Japans, den Export von Zulieferteilen für Halbleiterprodukte nach Südkorea einzuschränken, Japans Versuch, den Zuwachs der südkoreanischen Wirtschaft zu verhindern, könne keinesfalls erfolgreich sein. Stattdessen werde das Nachbarland einen größeren Schaden hinnehmen müssen.Moon sagte weiter, Japans Exportrestriktionen gegen Südkorea unterschieden sich von den gewöhnlichen protektionistischen Maßnahmen, um die eigene Industrie zu schützen. Japan habe mit den Materialien für Halbleiter, die als Südkoreas wichtigstes Exportprodukt gelten, begonnen. Man könne nicht umhin, der Tatsache Aufmerksamkeit zu schenken, hieß es.Das südkoreanische Staatsoberhaupt betonte, so wie das südkoreanische Volk in der Vergangenheit mehrmals seine Kräfte gebündelt habe, um eine Wirtschaftskrise zu überwinden, werde das Land die aktuelle Schwierigkeit ebenfalls meistern können.Zudem äußerte Moon, die südkoreanische Regierung habe nicht auf ihren Vorschlag zur Lösung der Frage für die Entschädigung von Zwangsarbeitern während der Kolonialzeit beharrt. Japan solle mit der einseitigen Druckausübung aufhören und sich an den Verhandlungstisch setzen, um die Frage diplomatisch zu lösen.