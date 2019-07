Präsident Moon trifft sich mit Parteichefs

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und die Vorsitzenden von fünf Parteien kommen am heutigen Donnerstag zusammen, um Maßnahmen gegen Japans Exportrestriktionen zu besprechen.Das Treffen findet von 16 bis 18 Uhr am Präsidentensitz statt und ist die erste Zusammenkunft zwischen Moon und den Chefs der fünf Parteien seit 16 Monaten.Die Regierung wird den Teilnehmern die aktuelle Situation erläutern. Anschließend sollen Diskussionen über Kooperationsmaßnahmen erfolgen.Vor dem Treffen betonte Lee Hae-chan, Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, die Notwendigkeit einer überparteilichen Kooperation von Regierungs- und Oppositionslager angesichts des Ernstes der Lage.Der Chef der Freiheitspartei Koreas, Hwang Kyo-ahn, sagte, man wolle überparteilich kooperieren, sollten der Präsident und die Regierung eine richtige Lösung vorlegen.Beobachter halten es für denkbar, dass es zu einer Einigung kommt, in deren Rahmen Japans Maßnahme verurteilt und Kooperationsmaßnahmen zwischen dem Präsidialamt und der Nationalversammlung vorgesehen werden.Auch andere Angelegenheiten, wie die Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans und die Reform des Wahlsystems, werden wahrscheinlich zur Sprache gebracht.