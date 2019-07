Südkoreas Börse legt zum Wochenschluss zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat zum Wochenschluss zulegen können.Nach zwei Verlusttagen in Folge legte der Hauptindex Kospi um 1,35 Prozent auf 2.094,36 Zähler zu. Grund war die gestiegene Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA.Die Anlegerstimmung habe sich verbessert, nachdem mehrere Fed-Vertreter eine Zinssenkung angedeutet hätten, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap. Auch der Anstieg der Börse in China habe dem hiesigen Markt Auftrieb gegeben, ergänzte der Experte.