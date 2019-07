Sicherheitsberater Südkoreas und der USA kommen Mittwoch zusammen

Photo : YONHAP News

Chung Eui-yong, Chef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, kommt am Mittwoch in Seoul mit John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus, zusammen.Das teilte die Sprecherin des Präsidialamtes in Seoul, Ko Min-jung, am Sonntag mit.Chung und Bolton würden über wichtige bilaterale Angelegenheiten diskutieren, darunter die Schaffung eines Friedensregimes durch die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Wege zur Verstärkung des bilateralen Bündnisses.Bolton werde am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet. Er werde auch Außenministerin Kang Kyung-wha und Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo treffen, hieß es weiter.Vor seiner Reise nach Südkorea wird Bolton Japan besuchen. Deshalb halten Beobachter es für möglich, dass Bolton in Bezug auf den aktuellen Konflikt zwischen Südkorea und Japan wegen dessen Exportrestriktionen eine Rolle spielen wird.