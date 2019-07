65 Prozent der älteren Koreaner wollen weiter arbeiten

Photo : KBS News

Über sechs von zehn älteren Menschen in Südkorea wollen weiter arbeiten.Nach Angaben des Statistikamtes erklärten sich 64,9 Prozent der Menschen im Alter von 55 bis 79 Jahren bei einer Untersuchung bereit, weiter zu arbeiten.Das sind 0,8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Die Menschen in dieser Altersgruppe wollen im Schnitt bis zum Alter von 73 Jahren beschäftigt sein. Das ist ein Jahr länger als im Vorjahr.58,8 Prozent, damit weniger als ein Jahr zuvor, wünschten sich eine Vollzeitbeschäftigung. Demgegenüber stieg der Anteil der Menschen, die eine Teilzeitarbeit wünschen. Je älter, desto eher bevorzugt man einen Teilzeitjob.Das Statistikamt ging davon aus, dass bei der rapiden Alterung der Gesellschaft ältere Menschen angesichts der mangelnden Vorsorge für das Leben im Alter eine Stelle finden wollen.Die über 60-Jährigen beziehen im Monatsschnitt eine Rente in Höhe von 610.000 Won (509 Dollar), 40.000 Won mehr als ein Jahr zuvor.