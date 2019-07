Internationales Südkorea und Russland führen Gespräche über Luftraumverletzung durch russisches Militärflugzeug

Südkorea und Russland haben am Donnerstag Arbeitsgespräche über die Verletzung des südkoreanischen Luftraums durch ein russisches Militärflugzeug am Dienstag geführt.



Das Verteidigungsministerium in Seoul teilt mit, dass das Treffen auf Ebene von Generaldirektoren um 10.30 Uhr am Sitz des Ministeriums in Seoul begonnen habe.



Russische Vertreter, darunter ein Militärattaché, antworteten nach der Ankunft am Tagungsort nicht auf die Frage von Reportern, ob man die Auffassung vertrete, dass das russische Militärflugzeug in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen war.



Das südkoreanische Ministerium legte bei dem Treffen Beweisdaten für die Verletzung des Luftraums über den Felseninseln Dokdo vor. Das Militär hatte sich Aufnahmen der Infrarottäuschkörper gesichert, die südkoreanische Kampfflugzeuge in Richtung des russischen Frühwarnflugzeugs des Typs A-50 bei dessen Verletzung des Luftraums abgeschossen hatten. Auch Radaraufzeichnungen, Daten von digitalen Videorekordern der südkoreanischen Kampfjets sowie Tonaufzeichungen zum Zeitpunkt der Warnschüsse waren sichergestellt worden.



Die russische Regierung hatte in einer offiziellen Stellungnahme gegenüber der südkoreanischen Regierung die Verletzung des südkoreanischen Luftraums durch ein russisches Militärflugzeug dementiert. Sie behauptete darin, dass südkoreanische Piloten sich unprofessionell verhalten und die Flugroute des russischen Militärflugzeugs versperrt und dessen Sicherheit gefährdet hätten.